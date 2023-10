Motta: “Sono contento perché in questo gruppo si vive in un modo fantastico, dobbiamo crescere ancora”

“Sono contento perché in questo gruppo si vive in un modo fantastico. - ha così commentato il tecnico rossoblù - Questi ragazzi sono dei lavoratori, fra di loro c’è sana competizione, abbiamo sempre bisogno di tutti. Complimenti a tutti, anche a chi oggi non è entrato, ma ha vissuto dalla panchina la partita con intensità fino alla fine". Ha però parlato di cosa si può e deve migliorare sul piano del gioco: "Per la qualità che abbiamo in rosa possiamo comunque fare meglio in possesso palla, oggi ad esempio siamo stati molto bravi per 25 minuti del primo tempo uscendo benissimo dalla pressione. Per poter competere con questo tipo di squadre, che non ti lasciano giocare e sanno metterti in difficoltà, dobbiamo crescere ancora. Sono soddisfatto per il rispetto che vedo ogni giorno fra i ragazzi e per la voglia che hanno di lavorare per il collettivo, ed è così che emergono anche le caratteristiche personali e le individualità”.