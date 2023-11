La Virtus non si ferma più, battuto anche l’Efes per 93-81

Nel secondo quarto l'Efes continua a martellare dall'arco dei tre punti: 62,5% recita il punteggio percentuale nei tiri dalla lunga distanza per i turchi. Bologna rimane incollata grazie al gigantesco lavoro a rimbalzo offensivo. I ragazzi di coach Banchi collezionano la bellezza di 11 carambole offensive, arrivando così a tirare ben 13 volte in più rispetto agli avversari. Le percentuali poco incisive della Virtus non le permettono di mantenere il vantaggio, chiudendo il secondo quarto sul -4, con il punteggio che recita 41-45 in favore dei turchi.

Nel terzo quarto la Virtus cambia faccia alla partita. I bianconeri aumentano la pressione difensiva e continuano a dominare a rimbalzo d'attacco. Gli errori al tiro dei bolognesi diminuiscono, ma non la mole di carambole conquistate, sono i due fattori che incidono sul parziale emiliano. L'Efes resiste grazie ai colpi dei propri singoli: Thompson e Zizic provano a fare la voce grossa, ma da soli sono poca cosa per la perfetta macchina assemblata da Luca Banchi. Così grazie alla schiacciata di Cacok sull'ultimo possesso, Bologna in un solo quarto rimonta e sorpassa la squadra di Istanbul, sul punteggio di 69-62.

Nell'ultimo quarto la Virtus inizia sulle ali dell'entusiasmo di Cacok. Il ragazzo di Chicago, con un paio di rimbalzi in entrambe le metà campo e difese efficaci, dà linfa all'attacco bolognese, che riesce a contenere perfettamente il primo tentativo di rientro turco. Nel parziale conclusivo Larkin prova a caricarsi la squadra sulle spalle, ma la Virtus regge l'urto. Il gioco di squadra guidato da un sempre più leader Shengelia, è la chiave per mantenere il vantaggio acquisito e arrotondare il punteggio al 93-81 della sirena finale.

La Virtus fa cinque vittorie consecutive e rimane agganciata al trenino di vetta. Anche l'Efes si arrende alla formazione di Luca Banchi, che ora dovrà affrontare Cremona al PalaRadi, prima di volare in Spagna, dove affronterà al WiZink Center di Madrid i campioni d'Europa del Real, in una sfida che in caso di successo varrebbe addirittura il primo posto nella graduatoria di questa Eurolega.

Virtus Segafredo Bologna - Anadolu Efes Istanbul: 93-81 (20-18; 41-45; 69-62; 93-81)

Virtus: Cordinier 7, Lundberg, Belinelli 17, Pajola 3, Smith 12, Dobric 7, Mascolo NE, Cacok 4, Shengelia 19, Mickey 10, Dunston 14, Abass. All.: Luca Banchi.

Efes: Larkin 16, Beaubois 17, Bryant 7, Gazi NE, Clyburn 10, Thompson 6, Pleiss, Hollatz NE, Osmani NE, Willis 4, Zizic 15, Jones 6. All.: Erdem Can.

