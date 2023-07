Ipotesi Serie C per Raimondo

Antonio Raimondo, attaccante rossoblù in uscita dalla Primavera, ha avuto la sua occasione sia in ritiro a Valle sia nell'amichevole dell'altro giorno a Casteldebole contro il Monaco e subito si è fatto trovare pronto con un gol in avvio di partita, poi finita 2-3 per i monegaschi. Per la giovane punta è arrivato il momento di sbarcare tra i grandi, o in prima squadra al Bologna, ma col rischio di avere poco spazio, oppure giocando da titolare in una categoria minore per farsi le ossa e poi sperare in futuro in un rientro in pianta stabile in rossoblù. Per ora si registra una richiesta di informazioni del Foggia in Serie C.