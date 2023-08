Gazzetta – Domani le visite di Kristiansen. Rispunta Cowell

Senza la riconferma di Andrea Cambiaso da mesi è partita la caccia ad un nuovo terzino e la scelta è ricaduta su Victor Kristiansen del Leicester per cui è stato trovato un accordo in prestito oneroso da un milione più riscatto a nove. Il giocatore dovrebbe sbarcare in città domani per le visite mediche e la firma del contratto e difficilmente sarà convocabile per la sfida contro la Juventus di domenica. Ci sarà invece Jesper Karlsson che è stato presentato ieri. Non è finita perché potrebbe esserci l'uscita di Musa Barrow, in direzione estero, e così il Bologna tenterebbe di nuovo la carta Cade Cowell di San José, a patto che le cifre calino sensibilmente nei prossimi giorni. 'Per convincere la famiglia Saputo a fare l’esborso, i prezzi dovranno calare anche se le distanze non parevano siderali e considerando pure che la concorrenza in Serie A non manca' scrive Matteo Dalla Vite. In avanti, invece, ci sarà un innesto come secondo centravanti solo se Sydney Van Hooijdonk troverà sistemazione.