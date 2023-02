Galli: “L’amore verso mio figlio da parte di Bologna è bellissimo”

A maggio sarebbero stati 40 anni per Niccolò Galli, se non fosse stato per quel maledetto incidente avvenuto il 9 febbraio 2001. Dalla riconoscenza verso Gazzoni per aver intitolato il centro sportivo fino al ricordo commosso per il figlio: Giovanni Galli, ex portiere di Napoli, Fiorentina e Milan, racconta il dramma improvviso, vissuto subito dopo le prime grandi soddisfazioni di Niccolò. Da un cognome pesante in Italia, Niccolò cerca fortuna in Inghilterra all'Arsenal. Dove non lo conosceva nessuno. Ma era troppo pesante alternare la scuola e il calcio e tornerà a Bologna, la sua città felice. Viveva spensierato, da giovane diciassettenne. Poi l'esordio in Serie A: Guidolin aveva percepito la sua bravura. Doveva marcare Gabriel Batistuta sotto gli occhi dell'Olimpico giallorosso, non poco.