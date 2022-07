ESCL. TBW – Di Marzio: “Sartori per il salto di qualità. Ilicic? Con Mihajlovic coppia vincente”

Ospite del Grand Hotel di Rimini, dove sarà in diretta con la sua trasmissione di calciomercato fino al 7 luglio ogni giorno dalle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio, il collega di Sky Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato del Bologna in esclusiva ai nostri microfoni. Si parte dall'arrivo di Giovanni Sartori.

"Sartori è una persona che ammiro molto, va ancora sui campi a vedere i giocatori e difficilmente lo vedrete al Dall'Ara durante le partite. Lui si fida dell'allenatore e sfrutta i fine settimana di campionato per visionare calciatori. Molti diesse fanno la balia agli allenatori, lui non è così. Lo vedrete in tutti gli stadi d'Europa. E' uno degli irriducibili, perché oggi si utilizzano molto il video e gli algoritmi e meno i propri occhi".