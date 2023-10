Durante Bologna-Empoli striscione di protesta contro gli arbitri

Bel clima, bell'ambiente, bel Dall'Ara sotto il caldo sole autunnale. Il Bologna ha vinto tre a zero con l'Empoli portandosi a dieci punti in classica, ma per tanti dovrebbero essere quattordici. Il rigore non dato a Torino per fallo di Iling su Ndoye, il gol annullato a Ferguson a Monza, regolarissimo: quattro punti lasciati per strada in queste prime sette.