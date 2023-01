Cor Sport – Terzic vuole il Bologna, ma c’è distanza con la Fiorentina

Giovanni Sartori, come avevamo scritto anche noi di Tbw, sabato era a Firenze per Fiorentina-Sassuolo con l'obiettivo di avanzare nella trattativa per il terzino serbo della viola. Il direttore tecnico del Bologna ha praticamente il sì del giocatore che verrebbe in Emilia con maggior minutaggio e ingaggio più alto, ma ancora non c'è la quadra con la Fiorentina dato che Barone chiede 4 milioni e il Bologna è fermo tra i 2.5 e i 3. Sabato Sartori ha visto il giocatore dal vivo, entrato nel finale di partita al posto di Biraghi, ed è il prescelto per il ruolo di terzino sinistro. Il dirigente ci prova, ma Stadio sottolinea una differenza tra Atalanta e Bologna per il Dt: in nerazzurro bastavano pochi giorni per chiudere una operazione, in rossoblù invece i tempi sono sempre più lunghi e dilatati perché c'è sempre da limare i numeri e tirare sul prezzo, anche con il rischio di perdere un calciatore seguito per mesi.