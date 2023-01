Cor Sport – Si cerca anche un centrale: Beukema e Amian i nomi

Per quale motivo? Perché c'è l'infortunio di Kevin Bonifazi e oggi Motta ha solo tre centrali da utilizzare, ovvero Lucumi, Soumaoro e Sosa. Vero è che si potrebbe riportare in mezzo Posch ma poi si finirebbe per scoprire la fascia destra dato che è infortunato anche De Silvestri. Motta ha bisogno di un centrale e per ora i nomi sulla lista del direttore sportivo Marco Di Vaio e del direttore tecnico Giovanni Sartori sono due: Sam Beukema dell'Az Alkmaar e Kelvin Amian dello Spezia.