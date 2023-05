Cor Sport – Motta e il futuro: rinnovi Dominguez e Orso, poi Arna…

Motta si trova bene a Bologna, ben oltre il contratto fino al 2024, e si trova bene con la dirigenza, motivo per cui, sottolinea Stadio, almeno per un'altra stagione si andrà avanti assieme. Così, i colloqui tra allenatore, direttore tecnico e direttore sportivo sono quotidiani sui piani per migliorare il Bologna, anche se un domani certo non c'è ancora perché l'ottavo posto potrebbe ancora voler dire Europa: in un caso si farebbe un tipo di mercato, nell'altro la strategia sarebbe diversa. Ma su alcuni grandi temi c'è già modo di lavorare. I primi riguardano i rinnovi di Nico Dominguez e Riccardo Orsolini. Sono due cardini del gioco di Motta e il Bologna da tempo ha formulato una offerta di rinnovo, ma se non dovesse arrivare la firma il club prenderebbe in considerazione una cessione per evitare un parametro zero tra un anno. 'Potrebbe, è consigliabile usare il condizionale, perché il Bologna non sembra intenzionato a farsi prendere per la gola' scrive Claudio Beneforti. Poi c'è la situazione Arnautovic, contratto in scadenza nel 2025, su cui urgerà una riflessione esattamente come sui giocatori in scadenza 2023, ovvero Soriano, Sansone e Medel.