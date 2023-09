Cor Sport – Zirkzee-Orsolini coppia d’attacco in un’amichevole a porte chiuse

Con alcuni suoi giocatori impegnati con le proprie nazionali e soprattutto al fronte delle assenze temporanee di Ndoye e Karlsson, Thiago Motta non vede la sosta come un'occasione per oziare e sembrerebbe essere deciso a sfruttare nuove soluzioni per quanto riguarda l'attacco.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, oggi il Bologna disputerebbe un'amichevole a porte chiuse contro la Reggiana di Nesta a Casteldebole alle 11:00, e il tecnico rossoblù avrebbe già in mente la coppia Zirkzee-Orsolini per l'attacco. Zirkzee si è ormai preso le redini del reparto avanzato in questo avvio di stagione e questo tandem con Orsolini potrebbe essere una buona occasione per creare un'intesa importante per il proseguimento della stagione, oltre che per permettere ai centrocampisti di inserirsi negli spazi liberati dalla punta olandese. Ad affiancare Zirkzee ed Orsolini nel tridente ci sarebbe Moro nel ruolo di esterno sinistro, una soluzione tattica che Motta ha già sfruttato in Coppa Italia. Il tecnico rossoblù non si sarebbe però fermato alle soluzioni tattiche per il tridente, in quanto avrebbe anche predisposto il lavoro differenziato per Saelemaekers e Fabbian per migliorare i fondamentali, il gioco e la competitività.