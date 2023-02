Cor Bo – Voglia d’Europa e caso arbitri

Il Corriere di Bologna spiega come il primo rigore, quello di Lucumi, sia molto leggero e in contrasto con le indicazioni di Rocchi 'basta rigorini' mentre il secondo è totalmente inventato perché il tocco di mano di Sosa è effettuato con la mano in appoggio al terreno durante una scivolata, quindi per regolamento non punibile. Errore grave di Irrati ma anche del Var Banti, con i vertici arbitrali che lo hanno ammesso con la società rossoblù. Restano però i dati e il Bologna è a sette rigori contro, secondo dato in Serie A alle spalle della sola Salernitana mentre tutte le altre sono a 4 o meno rigori contro.