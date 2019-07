CdB – Brunamonti:”Brava la società a creare le condizioni perché potesse succedere quel che sta succedendo adesso”

Lo storico capitano e leggenda della Virtus Bologna, Roberto Brunamonti è stato intervistato dal Corriere di Bologna e ha commentato l’arrivo di Teodosic così come l’attuale situazione della Virtus Bologna: “Sono molto contento per l’arrivo di un grande giocatore e per l’aria nuova che si respira. Non dimentico dov’era la Virtus solo poco più di due anni fa: in A2, con tutt’altre prospettive, tutt’altro spessore tecnico, detto con tutto il rispetto per chi c’era. Brava la società a venirne fuori in fretta, a risalire, a creare le condizioni perché potesse succedere quel che sta succedendo adesso.”

Brunamonti ha anche commentato la questione del numero di Teodosic che indosserà il 44 perché il 4, che era proprio di Brunamonti, è stato ritirato: “Sono soltanto numeri, poi è chiaro che un giocatore così importante fa scattare confronti col passato, suggestioni.”