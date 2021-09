Carlino – Dall’Ara, effetto fortino per il salto di qualità

Serve far diventare il Dall'Ara un fortino

'E’ solo la terza giornata ed è troppo presto per etichettare la sfida tra Bologna e Verona come match spartiacque. Ma il posticipo di domani può già valere una prima conferma relativamente alla voglia e alle possibilità dei rossoblù di fare un passo avanti verso il salto di qualità', scrive Marcello Giordano sul Resto del Carlino.

Per un concreto passo avanti serve incrementare il rendimento casalingo, insufficiente l'anno scorso. La squadra di Mihajlovic ha chiuso con 41 punti, frutto di 26 in casa e 25 in trasferta. Al Dall'Ara rendimento altalenante con 7 vittorie, 7 sconfitte e 5 pareggi. Il Bologna, tra l'altro, non vince due partite consecutive in casa da febbraio-marzo quando sconfisse Lazio e Sampdoria.