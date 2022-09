Bologna-Salernitana, la moviola di Stadio: dubbi sul rigore

Non è del tutto convinto del rigore assegnato al Bologna Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport Stadio.

'La ciambella di Ghersini non è riuscita col buco - scrive Pinna - Il rigore su Sansone si porta appresso tanti dubbi, soprattutto se letto con gli occhi di Rocchi, che rigorini (ini ini, eh) non ne vuole'. Per la moviola il contatto tra Gyomber e Sansone è lieve e visto al replay lascia qualche dubbio.