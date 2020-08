Bologna, non si ferma il pressing per Lyanco

Non si fermano i contatti tra Bologna e Torino per Lyanco. I rossoblu sono infatti decisi a voler riportare in Emilia il centrale brasiliano e sono consapevoli di avere tutte le carte in regola per poterci riuscire in questa sessione di mercato. Secondo Tuttosport infatti, i rossoblu dopo la chiusura dell’affare De Silvestri, potrebbero spostare la propria attenzione all’affare Lyanco nel tentativo di chiudere in fretta.

Resta forte la concorrenza dello Sporting Lisbona, ma conoscendo la piazza, il centrale brasiliano, potrebbe preferire Bologna alla squadra lusitana. Il prezzo fissato dal Toro resta sempre di circa 15 milioni, ma i rossoblu potrebbero fare un tentativo per strapparlo anche a cifre inferiori, intorno ai 12-13 milioni.