Diramate le formazioni ufficiali di Bologna e Milan, in programma tra poco al Dall'Ara come posticipo della prima giornata di campionato. Motta lancia Beukema in difesa dal primo minuto mentre sullo slot di terzino sinistro tocca a Lykogiannis. In mezzo c'è Aebischer con Dominguez, mentre davanti Ndoye parte titolare con Ferguson incursore e Moro dalla parte opposta. Zirkzee prima punta. Nel Milan tridente composto da Pulisci, Giroud e Leao.