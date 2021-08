Bologna, il punto sul mercato in entrata

Continua l'interesse del Bologna su Theate, anche se per l'arrivo del belga si dovrà attendere almeno una cessione in casa rossoblù. L'Ostenda ha concesso ai dirigenti felsinei 7-10 giorni prima di ascoltare anche altre proposte. Il difensore, intanto, ha ammesso di non pensare al trasferimento in questo momento. "Queste ultime due settimane non sono state facili - le sue parole - ma penso di aver dimostrato sul campo di pensare solo all'Ostenda. Per quanto riguarda il mio addio vedremo, qui sto bene e penso solo alla prossima partita".