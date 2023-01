Basket – La Virtus batte Venezia all’ultimo respiro per 79-78

di Filippo Monetti

Dopo due brutti ko contro Milano e Tortona, la Virtus torna a vincere in campionato superando Venezia al fotofinish per 79-78. Una partita dal ritmo altalenante, dove Bologna non ha saputo gestire il vantaggio accumulato nel primo tempo, ma al tempo stesso ha mostrato caparbietà nel non soccombere al rientro della Reyer.

La squadra di Scariolo parte col piede giusto. La Virtus gioca su ritmi alti e aggredisce la difesa veneta, costretta a spendere tanti falli per contenere il talento offensivo di Bologna. I ragazzi di De Raffele restano a contatto grazie ad una super performance balistica. Per tutto il primo tempo sono i bianconeri a dettare i tempi di gioco, cercando a più riprese l'allungo sugli ospiti. Venezia che con le unghie e con i denti resta attaccata al match, con il punteggio che recita 42-34 alla fine della prima metà d'incontro.

Nel terzo quarto però la squadra di Scariolo si dimentica di uscire dagli spogliatoi. Ne approfitta Venezia che non solo ricuce il distacco accumulato nel primo tempo, ma scava anche un piccolo solco, chiudendo il terzo quarto sul +6. La reazione della Virtus in avvio di ultima frazione: un maxi parziale di 13-0 riporta avanti Bologna, in quello che diventa un finale thriller. Alla fine a spuntarla è la Virtus, grazie ad una super tripla di Teodosic e al recupero eccezionale di Cordinier su rimessa veneta a 2,8 secondi dalla fine.

Cala così il sipario sulla prima parte di stagione in SerieA, con la classifica che fissa il tabellone della CoppaItalia, dove la Virtus ritroverà proprio Venezia. Prossimo impegno per i bianconeri giovedì 19 contro il Panathinaikos, per tornare a vincere anche in Eurolega.

Virtus Segafredo Bologna - Umana Reyer Venezia: 79-78 (26-20; 42-34; 52-58; 79-78)

Virtus: Cordinier 3, Mannion 8, Belinelli 6, Pajola NE, Bako 2, Martini NE, Shengelia 15, Hackett 17, Mickey 9, Camara 2, Weems 7, Teodosic 10. All. Sergio Scariolo.

Venezia: Spissu 9, Tessitori 4, Parks 15, Freeman 2, Bramos 14, Moraschini NE, De Nicolao 4, Granger 10, Chillo, Willis 6, Chapelli NE, Watt 14. All. Walter De Raffaele.