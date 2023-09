Facce poco contente, diverbi con l'allenatore, poca gioia diffusa e un calcio lontano anni luce da quello dell'anno scorso. Molto critico Salvatore Bagni sulla partita del Napoli a Bologna . Doppio ex della sfida, Bagni ha commentato così il pareggio per zero a zero:

"Basta vedere le facce dei giocatori, non sono più le stesse - le parole di Bagni sul Napoli al Cor Sport - Non c'è più la gioia di giocare, non c'è traccia del Napoli dello Scudetto". E nemmeno il primo tempo di Bologna per Bagni è stato soddisfacente: "Prima dominavano il gioco, oggi è possesso palla sterile. E non ditemi che quella di domenica è stata una bella partita perché il Bologna ha giocato per difendersi. Natan ha avuto un approccio positivo, ma aspetto altre partite, quando sarà attaccato, per un giudizio più approfondito".