1921, i 50 minuti di supplementare
Il 3 aprile 1921, esattamente novantaquattro anni fa, il Bologna disputò la partita più lunga della sua storia. È la bella delle finali del girone emiliano: Bologna e Modena (dopo essersi aggiudicati…
Il 3 aprile 1921, esattamente novantaquattro anni fa, il Bologna disputò la partita più lunga della sua storia. È la bella delle finali del girone emiliano: Bologna e Modena (dopo essersi aggiudicati…
Questa mattina il sito ufficiale rossoblù ha ricordato la storia di Alfredo Pitto, passato dal Livorno al Bologna nel 1927. Il mediano contribuì alla vittoria dello scudetto del 1928-1929, fu chiamato…
Esattamente nove anni fa, il 25 marzo 2006, Claudio Bellucci segnava la sua prima tripletta della carriera. Rientrato da una squalifica di due giornate, il bomber rossoblù sfoderò ad Arezzo una…
Il 14 febbraio 1932, esattamente ottantatre anni fa, Francesco Fedullo esordì in azzurro. Fu un debutto incredibile per la mezzala del Bologna, schierato da Pozzo allo stadio “Ascarelli” di Napoli in…
Il 10 febbraio 1957, esattamente cinquantotto anni fa, il Bologna perse di misura in casa del Milan nella diciannovesima giornata di Serie A 1956-57. L’autore dell’unico gol dell’incontro fu Gastone…
Il 6 febbraio 1949, esattamente sessantasei anni fa, il Bologna batté il Livorno 6-2 alla ventiquattresima giornata di Serie A. In quell’occasione Istvan Mike, attaccante ungherese in forza al Bologna…
Il 5 febbraio 1911, esattamente centoquattro anni fa, agli albori della sua storia sportiva, il Bologna giocò la sua prima partita ufficiale in trasferta (la terza gara in assoluto) e fu subito un…
Il 30 gennaio 2005, esattamente 10 anni fa, il Bologna tornò ad espugnare il campo del Milan dopo moltissimo tempo. L’impresa riuscì alla squadra di Mazzone (che però retrocederà in B dopo lo…
Il 25 gennaio 1942, esattamente settantatre anni fa, il Bologna espugnò il campo della Fiorentina con il rotondo punteggio di 5-2. Era la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 1941-42 e…
Il primo viaggio dei rossoblù nella città della torre pendente risale al 14 gennaio 1923, esattamente novantadue anni anni fa, ma quel giorno non fu il Pisa l’avversario della squadra di Felsner,…
Domani ricorre l’anniversario di uno degli episodi più curiosi e singolari della storia rossoblù. Il 12 gennaio 1975, ad Ascoli il raccattapalle Gino Citeroni respinse sulla linea un tiro di Savoldi…
Il 10 gennaio 1943, esattamente settantadue anni fa, il Bologna si impose a Cornigliano sul campo del Liguria con il punteggio di 7-1. Era la quindicesima giornata del campionato di Serie A 1942-43 e,…
Il 6 gennaio 1935, esattamente 80 anni fa, il Bologna giocò la sua partita ufficiale numero 500. Fu una vittoria di prestigio, con tanto di punteggio tennistico: al Littoriale la squadra di Kovacs si…
Il Bologna, nella sua storia, ha trascorso cinque vigilie di Natale in campo per altrettante gare di campionato, curiosamente tutte disputate in trasferta. La prima volta successe nel 1933, in…
Cristian Zaccardo ha segnato tre gol con la maglia rossoblù, due dei quali in Serie A, entrambi all’Olimpico di Roma contro la Lazio. Il primo arrivò il 23 dicembre 2001, esattamente tredici anni fa:…
Il 22 dicembre 1963, esattamente cinquantuno anni fa, il Bologna sconfisse il Mantova con il punteggio di 2-1: al Comunale andarono a segno Nielsen e Pascutti, prima della rete ospite di Mazzero. Due…
Vlado Smit nelle sue tre stagioni disputate con la maglia del Bologna ha messo a segno due reti, entrambe nel campionato di Serie B del 2005-06. Il primo arrivò a Catanzaro il 20 dicembre 2005,…
Il 19 dicembre 2004, esattamente dieci anni fa, il Bologna batteva la Reggina al “Dall’Ara” per 2-0, con reti di Bellucci su rigore e Meghni. Era la sedicesima giornata di Serie A e la squadra di…
Il 16 dicembre 1934, esattamente 80 anni fa, il Bologna riuscì nell’impresa di fermare la grande Juventus degli anni Trenta, destinata a vincere il quinto scudetto consecutivo. Quel giorno, al…
Il 13 dicembre 1967, esattamente quarantasette anni fa, il Bologna si presentò per la prima volta sul campo della Reggina. Era l’andata del terzo turno di Coppa Italia e i rossoblù espugnarono Reggio…
L’11 dicembre 1994, esattamente venti anni fa, il Bologna incappò nell’unica sconfitta del campionato di C1/A di quell’anno. Accadde a Prato, dove fu determinante un’autorete di Troscè: 1-0 il…
Il 10 dicembre 1922, esattamente novantadue anni fa, il Bologna affrontò per la prima volta il Derthona, squadra di Tortona, pareggiando allo Sterlino con il punteggio di 1-1: al vantaggio di Giuseppe…
Il 9 dicembre 1999, esattamente quindici anni fa, il Bologna dovette abbandonare la Coppa Uefa, perdendo ad Istanbul contro il Galatasaray la gara di ritorno dei sedicesimi di finale: 2-1 il…
L’8 dicembre 1948, esattamente sessantasei anni fa, il Bologna ospitava la Juventus in occasione della quindicesima giornata di campionato. La gara, però, fu sospesa per nebbia e rigiocata il 30…
Il successo più largo sul Mantova risale al 7 dicembre 1924, esattamente novanta anni fa. Quel giorno, allo Sterlino, il Bologna si impose con il rotondo punteggio di 5-0, con cinque marcatori…
La più larga vittoria sul campo del Pisa risale ad ottantanove anni fa esatti: il 6 dicembre 1925, il Bologna si impose con il punteggio tennistico di 6-0. In Toscana, quel giorno, andarono a segno…
Il 5 dicembre 1962, esattamente 52 anni fa, la corsa del Bologna in Coppa Italia, si fermò agli ottavi di finale. Quel giorno alla squadra guidata da Bernardini, fresca vincitrice della Mitropa Cup,…
Il 4 dicembre 1949, esattamente sessantacinque anni fa, il Bologna travolse con il punteggio di 6-1 il Venezia, in occasione della tredicesima giornata del campionato di Serie A. Si tratta del più…
Il 3 dicembre 1989, esattamente venticinque anni fa, il Bologna venne sconfitto di misura dal Milan a San Siro alla quattordicesima giornata del campionato di Serie A 1989-90. I rossoneri vinsero 1-0…
Il 30 novembre 1913, esattamente centouno anni fa, venne inaugurato lo Sterlino, terzo campo ad ospitare le partite del Bologna. Quello in via della Cesoia era ormai troppo angusto per contenere la…