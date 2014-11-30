2004, l'inizio di una illusione R. TuttoBolognaWeb Redazione TuttoBolognaWeb 19 dicembre 2014 - 09:36 19 dicembre

Il 19 dicembre 2004, esattamente dieci anni fa, il Bologna batteva la Reggina al “Dall’Ara” per 2-0, con reti di Bellucci su rigore e Meghni. Era la sedicesima giornata di Serie A e la squadra di…