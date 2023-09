Zirkzee: “Sento la fiducia del mister. Vittoria che vale tanto”

"È una vittoria che conta tanto, non è mai facile rimontare da un primo tempo chiuso in svantaggio. All’intervallo in spogliatoio abbiamo cercato di essere positivi e farci forza tra noi. Volevamo vincere per i nostri tifosi, sapevamo che la partita non sarebbe stata facile ma l’abbiamo cambiata nel secondo tempo. Per me è importante sentire la fiducia del Mister e del gruppo, sono contento di aver segnato ma la cosa più importante è la vittoria della squadra. In spogliatoio non abbiamo un solo leader, ne abbiamo tanti tra chi è titolare, chi subentra e lo staff tecnico, siamo un gruppo compatto. Ora abbiamo la sosta per le nazionali e al rientro dobbiamo continuare con questo atteggiamento e questo spirito di squadra”.