Zara: “Una punta arriverà. Arnautovic? Aggiunge poco”

Intervenuto nella prima edizione di Sportoday, Furio Zara ha dato una sua opinione sulla prestazione di ieri del Bologna contro la Juventus, facendo anche un bilancio sul campionato della squadra. Ecco il suo commento:

“Con un centravanti di ruolo la partita di ieri contro la Juve sarebbe andata diversamente. Sono convinto che alla fine una punta arriverà, anche se non di primo piano. I rossoblù giocano bene e arrivano sempre nei pressi nell’area ma non concludono. Non è stato sbagliato l’approccio, ma alla lunga Arnautovic? Può aggiungere poco, è reduce da un’esperienza in Cina. Barrow? Non è un centravanti puro, è un esterno. Può arrivare tranquillamente in doppia cifra ma non è una punta. Mi stupisco che Bigon non lo sappia, credo conosca benissimo le sue caratteristiche. E’ un anno complicato per lui, ma è normale alla sua età. Arbitro? Ha sbagliato qualche valutazione, ma è ancora giovane. C’era fallo su Tomiyasu sul contatto con Chiellini e Arthur doveva essere espulso. Gli manca un po’ di personalità, ma non ha influito particolarmente sul match.