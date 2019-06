Zara: “Sabatini sa riconoscere il talento”

“Sabatini era da tempo un obiettivo di Saputo. E’ un uomo di calcio in grado di riconoscere il talento. Per lui parla la carriera. Ora c’è l’ufficialità ma cambia poco, perché altre strategie erano state consigliate da Sabatini. Ora il Bologna è sul piedistallo: deve arrivare il salto di qualità. Spero gli venga data la potenza economica per formare una squadra competitiva, non più solo per la salvezza. Sabatini avrà un maggior peso nel mercato estero, ad esempio sul territorio sudamericano”.

