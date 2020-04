Zara: “Ripartenza Serie A? Sarebbe un prodotto finto”

Intervenuto a Sportoday, il collega del Corriere dello Sport Furio Zara ha espresso la sua opinione sulla possibile ripresa del campionato a E’Tv.

“La Lega ha votato all’unanimità sulla ripresa del campionato, ma significa tutto e niente. La Lega non può decidere per conto suo, deciderà il Governo. Io non sono così sicuro della ripresa, il Ministro Spadafora ha frenato nelle ultime ore e sembra si vada in un’altra direzione. Per quello che capisco, e posso sbagliarmi, non è certa l’ipotesi della ripartenza. Diciamo che in Lega i soldi mettono d’accordo tutti”.