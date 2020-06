Zara (Primocanale): “Per la Samp trittico decisivo di gare, ma ci sono problemi societari”

Intervenuto a Sportoday su E’Tv Rete 7, il collega di Primo Canale Genova ha parlato della situazione in casa Samp.

“La serata di ieri è stata amara per la Samp, avevamo fatto la bocca ad almeno un punto. I problemi difensivi sono emersi, sono stati commessi errori gravi e alla fine un pareggio sarebbe stato pesante per la corsa salvezza. In generale la partita dei blucerchiati all’Olimpico lascia ben sperare rispetto alla partita contro l’Inter che per me Ranieri l’ha data persa in partenza”.