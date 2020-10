Zara: “Mihajlovic è insoddisfatto. Non capisco l’acquisto di Dominguez. Su Soriano…”

Nell’edizione serale di Sportoday è intervenuto come ospite Furio Zara che ha commentato così il momento negativo del Bologna:

“Mihajlovic è insoddisfatto. Si aspettava una squadra più competitiva e che il mercato adeguasse le sue ambizioni per un salto di qualità. Dal mercato, invece, si è messo poco e non sono arrivati l’attaccante e il difensore centrale richiesti. La difesa è un reparto in difficoltà e non si è fatto nulla per risolvere questo deficit. Tomiyasu da centrale fa 2 errori a partita e in Serie A li paghi. Mihajlovic non è per niente contento perchè voleva lottare per qualcosa di diverso e lo aveva anche detto tempo fa”.