Zara: “Senza l’espulsione il Bologna avrebbe vinto. Sanremo? Inopportuna la presenza di Miha”

Intervenuto nell’edizione pomeridiana di Sportoday su E’Tv Rete 7, il collega Furio Zara ha espresso la sua opinione sul momento del Bologna:

“Onesto De Zerbi. Errore macroscopico, credo che undici contro undici avrebbe vinto il Bologna – ha affermato – Il VAR non è scienza, ma una tecnologia, serve per mettere a fuoco le vicende. L’arbitro ha perso centralità, ma è uno strumento manovrato dall’essere umano, quindi ci saranno comunque degli errori. Comunque vada è un episodio che danneggia il Bologna ingiustamente. Con la tecnologia percentuale di errori diminuita, nel 95% decisioni corrette, ma soprattutto in situazioni di gioco l’uomo sbaglia la lettura, non il VAR. Non credo alla malafede degli arbitri”.