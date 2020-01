Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Furio Zara ha parlato del match disputato ieri dal Bologna: “Una domenica che lascia tanti rimpianti in casa Bologna. Alla fine in realtà, il Verona meritava di vincere con l’uomo in più. Una partita che secondo me il Bologna ha sbagliato come approccio. Mi aspettavo una squadra più capace di alzare il ritmo e mettere alle corde i gialloblu. Un’occasione sprecata per portare a casa i tre punti”.

