Zara: “Dopo l’isolamento, saremo costretti ad imparare a convivere con il virus”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Furio Zara ha parlato della ripartenza della Serie A: “C’è l’urgenza da parte del sistema calcio di tornare a giocare. Si rischia un default sportivo. I rapporti però tra Lega Calcio e Spadafora sono complicati. Non mi aspetto molto dal loro incontro di domani. Gravina lancia date ma è ancora molto presto. Si sta ancora solo ragionando. Si pensa anche di chiudere il campionato. Qualche giorno fa si parlava di aprile per la ripartenza, ma ora si è capito che il problema non è di rapida risoluzione. Aggiungo un pensiero personale: penso che si andrà nella direzione della Premier League. Ci sono tante partite da giocare in una bolla temporale molto ristretta in una situazione di ritiro costante. È da sottolineare però che non c’è al momento unità di intenti tra i presidenti delle squadre di Serie A. Sono però convinto che anche se non sarà il calcio a decidere, qualcuno deciderà per lui il proprio futuro”.

Scheda 1 di 5