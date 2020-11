Zara: “Bravo il Bologna e il suo portiere, Maradona un dio che ha scelto di giocare a calcio “

“Bravo il Bologna, mi piacciono questi 1-0 che mi ricordano gli anni ’60. Nel primo tempo abbiamo sofferto, bravo Skorupski a salvare il risultato con una parata da grande portiere. La squadra è cresciuta nel corso della partita, e poi ha trovato un Soriano che è sempre più decisivo. Vittoria importante dopo lo scivolone della Coppa Italia contro lo Spezia, che è comunque una buona squadra: ha identità e qualità di gioco, credo sia la sorpresa del campionato. Addirittura gli mancano dei punti, così come mancano al Bologna. Lavoro di Vincenzo Italiano si è visto anche contro i rossoblù, dove nonostante giocasse con le riserve ha comunque cercato e trovato la vittoria non snaturando il suo credo calcistico. Anche ieri a cagliari la squadra non si è mai abbattuta nonostante sia andata in vantaggio e poi sia stata prima raggiunta e poi superata, conquistano il due a due al 94′ “.

