Zara: “Al Bologna manca una punta vera dai tempi di Di Vaio”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Furio Zara ha parlato della cessione di Destro, che attende solo l’ufficialità: “Sono passati quattro anni e mezzo e 26 gol. Un declino inarrestabile è stato quello di Destro dopo la seconda stagione con Donadoni. Per quanto ha inciso sulle sorti del Bologna? Per i primi due anni è stato un giocatore importante, poi si è spento lentamente. Personalmente è rimasto troppo al Bologna. Era uno dei più pronti, tra i giovani italiani, per fare il salto di qualità. Una cosa purtroppo mai successa. Spero possa ritrovarsi, ma approda in una squadra che sta vivendo un periodo davvero complicato. Ha sicuramente segnato gol importanti e probabilmente avrebbe potuto segnarne ancora. È però un matrimonio mai decollato se non i primi mesi. Non ha tolto il posto a nessuno, è però un investimento sbagliato”.

