Dopo la grande vittoria casalinga in campionato contro il Sassuolo, la Roma si ripete anche in Europa League: rotondo 4-0 all’Olimpico contro il Basaksehir. A segno anche Nicolò Zaniolo, che si dichiara molto carico in vista della trasferta di domenica pomeriggio contro il Bologna. “Sono molto felice per la squadra, ma ora dobbiamo pensare al Bologna. Servirà grande attenzione, loro sono partiti molto forte. Dobbiamo andare là e vincere”.