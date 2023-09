Zanetti: “La squadra è fortissima e l’ha fatta Scariolo. Non abbiamo tagliato il budget. Teodosic e Beli?…..

"Oggi è una grande giornata, perchè presentiamo l'allenatore che è appena stato eletto come il miglior allenatore dei mondiali. Tutti volevano e vogliono Banchi. Ho parlato anche con un altro grande allenatore che è De Raffaele, ma tutti volevano Banchi. Banchi ha accettato subito la nostra offerta, e io sono contento, perchè bisogna avere voglia di venire in Virtus. La Virtus è la squadra più importante d'Italia, che ha più tifosi in Italia e dunque non voglio che la nostra squadra non sia considerata come tale. Scariolo? Lo considero un grandissimo allenatore, che ho difeso fino all'ultimo anche con i vertici della società perchè mi dispiaceva mandarlo via. Però devo dire che i contatti con Toronto e Real Madrid, non mi sono piaciuti, mi ha dato l'idea che considerasse la Virtus una scelta di secondo piano. Io la squadra di quest' anno la trovo fortissima, e la squadra l'ha fatta Scariolo. A ottobre dello scorso anno Scariolo ha messo in disparte Teodosic, Belinelli, Weems e Hackett perchè li considerava vecchi. Mi sono dovuto mettere in mezzo io e menomale che Marco l'abbiamo rinnovato. Altra cosa che mi da fastidio: sono sei mesi che siamo considerati come degli straccioni. Ricordo che abbiamo il secondo budget del campionato, io non ho mai detto a nessuno che ho tagliato il budget, l'Eurolega ha voluto che tagliassimo il budget, non noi e voglio che sia chiaro. Da quando sono proprietario della Virtus abbiamo vinto tanto e se non abbiamo vinto siamo arrivati secondi. Nuovi soci? Zanetti non è eterno, e dunque ho voluto fare entrare un grandissimo imprenditore come Gherardi. E questa è una colonna portante che rende la Virtus ancora più forte in vista dell'Eurolega. La Virtus lo scorso anno aveva il settimo budget dell'Eurolega e siamo arrivati quattordicesimi......Permanenza in Eurolega? La Virtus è una squadra importante e sono convinto che ci resteremo a lungo. Nuovo palazzo? Il progetto sta andando avanti normalmente e ci arriveremo. La scelta di fare un contratto d'affitto mi è sembrata una cosa giusta"