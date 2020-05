Winterling: “Il club vuole essere vicino al territorio. Serie A? Vogliamo riprendere”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, l’addetto marketing del Bologna, Christoph Winterling, ha parlato del Bologna e dell’idea di stare vicino al territorio: “Stiamo vivendo tutti insieme un momento molto difficile e delicato. È necessario stare uniti e fare squadra. È il motto del nostro club «We Are One». Per questo abbiamo deciso di scendere in campo ad aiutare i più deboli, dando sostegno ai veri eroi di questo momento: i medici. Vogliamo stare vicino ad un territorio meraviglioso che è sempre vicino alla squadra. Non ci fermiamo e stiamo studiando nuove iniziative da mettere in pratica”.

