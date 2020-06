Viviano: “L’Europa deve essere un obiettivo”

Intervistato dal Corriere di Bologna, Emiliano Viviano parla della sua ex squadra e degli obiettivi stagionali.

Attualmente svincolato, l’ex portiere di Samp e Bologna, vicinissimo all’Inter durante l’ultima finestra di mercato, si è espresso così riguardo la possibilità di approdo in Europa da parte dei rossoblu:

” I tifosi sognano l’Europa e penso che dalla prossima stagione debba essere un obiettivo.

Non sarà facile scalzare una big ma il Bologna deve ragionare in quell’ottica.

Spero che il Bologna finisca al meglio: per tanti giocatori è un banco di prova importante in vista del prossimo anno auguro poi ai tifosi di poter tornare allo stadio. Il calcio non esiste senza di loro”.

Fonte: TMW