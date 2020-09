Vitali: “Supryaga non è un Palacio più giovane, su Orsolini e Santander dico che…”

Intervenuto a Pomeriggio Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, condotto da Francesca Bolognini, Massimo Vitali ha espresso il suo parere su Supryaga unica operazione dei rossoblù:

“Supryaga si complica? Non è certo per il gol segnato ieri che il prezzo del giocatore si sia alzato, ma per la vittoria della Dinamo Kiev in trasferta che avvicina la squadra ucraina al passaggio del turno in Champions League. Ieri ho visto la partita e mi sembrato un centravanti classico, non di manovra come Palacio e non credo sia un trenza più giovane. Sono sicuro che questa trattativa 1-2 mesi fa si sarebbe chiusa tranquillamente a cifre ridotte e non si sarebbe creato questo tira e molla. Non so se il calciatore valga 15 milioni, sicuramente ha delle qualità ma bisognerà lavorarci su perchè non sarà un giocatore già pronto al nostro campionato. Io preferirei un attaccante già pronto”.