Vitali: “Sinisa è molto carico. Arnautovic? Il Bologna è ottimista”

Le parole di Massimo Vitali a Pomeriggio in Rossoblù

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Massimo Vitali ha parlato dell'intervento di ieri di Sinisa Mihajlovic a Villa Pallavicini e del mercato rossoblù. Si parte dal mister:

"Sinisa come tutte le estati è molto carico: quest'anno in particolare ha ricevuto le giuste garanzie dalla società sul mercato. Non è molto diverso da quello che aveva seguito il ritiro a distanza la scorsa stagione. Il tecnico ha parlato di un posizionamento stabile nella colonna sinistra della classifica, anche se ha ammesso che la distanza dall'Europa è ancora incolmabile. Mihajlovic mostra più facce, ieri però è stato sereno e tranquillo: ben lontano dai mal di pancia mostrati nel finale della scorsa stagione".