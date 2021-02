Vitali: “Serviva un centravanti ma il Bologna si salverà. Sabatini? Ho pensato a Zelig”

Ospite della seconda edizione di Sportoday, Massimo Vitali ha parlato del mercato del Bologna conclusosi ieri, con l’arrivo del difensore Antov. Ecco il suo commento:

“Ridursi l’ultimo giorno di mercato per trovare una punta fotografa il basso profilo di questo progetto tecnico. Quando ho sentito le parole di Sabatini ho pensato di essere a Zelig, solo che non c’era da ridere. Non può attaccare con arroganza quella parte di città che legittimamente critica l’operato della dirigenza. Bisognerebbe conoscere e vivere la città. Capisco che il club voglia dofendere le proprie idee, ma ha scelto delle argomentazioni sbagliate. Antov? E’ una buona operazione. Si poteva prendere Rugani ma era fermo da parecchio tempo, anche se era pronto subito per la Serie A. Antov arriva in prestito con diritto di riscatto, mi sembra un affare fatto con criterio”-