Vitali: “Mi aspetto un’operazione alla Swiderski. Faragò? Deve risolvere un problema fisico”

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Massimo Vitali ha parlato del mercato rossoblù, dando una sua opinione sulle possibili operazioni in entrata e in uscita. Ecco le sue parole:

“La classifica orienta molto il mercato, a volte basta una partita per cambiare le strategie. Questo non vale solo per il Bologna ma per tutte le squadre. Mihajlovic ha recuperato qualche giocatore importante dall’infermeria, ma manca ancora quello principale, ovvero l’attaccante. Questa squadra ha molta qualità, ma è incompleta. La punta sarebbe importante da prendere, ma al momento i rossoblù possono acquistare qualcuno in caso di un’eventuale cessione importante. Saputo avrebbe la forza economica, ma non la volontà di investire altri soldi, a maggior ragione dopo aver già pagato tanto Barrow“.