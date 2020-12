Vitali: “Mi aspettavo di più dalla gestione Saputo. Ambizioni? Se…”

A Sportoday su E’Tv Rete 7, il collega Massimo Vitali ha commentato le parole di Joey Saputo, tornato a parlare dopo diversi mesi. La sua analisi:

“A Saputo dal punto di vista dei soldi messi va detto grazie – ha affermato Vitali – Finalmente ha parlato, ma non tanto per i giornalisti bensì per i tifosi. Mi è sembrata però una intervista pre-confenzionata e abbiamo appreso che lui è soddisfatto del suo management. Non mi aspetto che un proprietario dica cose contro i suoi dirigenti ma attendevo parole più critiche verso la parte sportiva. A Sky ha comunque ammesso che si aspettava qualche punto in più”.