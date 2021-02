Vitali: “Il Bologna commette le solite ingenuità. Niang? Sarebbe un buon tassello”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Massimo Vitali che ha parlato della prestazione del Bologna contro il Milan e di mercato:

“Mi sono pentito di aver dato 6 a Mihajlovic perché mi comincia a stancare il fatto di fare bene, ma non vincere mai. Contro il Milan si sono sprecate occasioni importanti e fatto errori gravi. Peccato per Soumaoro perché prima del rigore concesso aveva fatto una buona partita. Il Bologna comunque ha fatto una discreta partita, ma commette le solite ingenuità. La squadra ci prova sempre, ma ci riesce poco e questo spiega i 20 punti in classifica. Questi problemi hanno aperto gli occhi alla dirigenza che sta lavorando per un difensore e un attaccante, vediamo cosa succederà nelle prossime ore”.