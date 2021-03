Vitali: “Ieri è stato un Bologna cinico. Futuro? Credo che una sola cessione illustre non basti”

Intervenuto su Sportoday, il collega Massimo Vitali ha parlato del momento rossoblù dopo la vittoria sulla Samp:

“Ha vinto giocando non da Bologna, ha fatto fare la partita agli altri. Dal punta di vista tattico Ranieri aveva incartato Mihajlovic. Rossoblù che hanno trovato due gol nel primo tempo, nonostante le difficoltà. Poi nel secondo ha legittimato il vantaggio e meritato la vittoria. Soriano? Se non segnava era una delle prestazioni più anonime della stagione, poi invece ha trovato il gol. Gol importante, il Bologna è sempre rimasto sul pezzo. A questo punto è difficile che Soriano non venga inserito nell’elenco europeo, anche se c’è concorrenza. Se non ce la fa quest’anno, non ce la farà più visto i numeri e le prestazioni. Il primo che fa la campagna per lui in Nazionale è Roberto Mancini, è sicuramente nella sua testa, non so se sia anche nella sua lista”.