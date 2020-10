Vitali: “Barrow deve tornare a fare gol. Saputo va ringraziato. Su Dominguez…”

Nell’edizione serale di Sportoday è intervenuto Massimo Vitali che si è espresso così sul Bologna:

“Contro la Lazio si va verso lo stesso 11, ma mi aspetterei che Mihajlovic cambiasse qualcosa. Come doveva fare contro il Sassuolo, se non cambiare modulo almeno l’atteggiamento. Bisognava essere più prudenti e meno aggressivi per gestire meglio il vantaggio. Non si possono subire 3 gol in 13 minuti quando si è in vantaggio. La Lazio è favorita, ma il Bologna non scende in campo come vittima designata e questa è una bella cosa e il merito è di Sinisa”.