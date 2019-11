Una partita da vero jolly di squadra. Fa tutto e lo fa egregiamente bene. Non sempre impeccabile in difesa, compensa con il genio in cabina di regia, la mano al tiro e la grinta a rimbalzo. Uno dei veri trascinatori di questa squadra, al momento sembra imprescindibile. Potrebbe meritare mezzo voto in più, ma 6 palle perse sono troppe per essere ignorate.

10 punti, 8 rimbalzi, 6 assist, 3 palle rubate, 6 palle perse.