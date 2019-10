Virtus, si continua a pensare a Pecchia

Non si è ancora smesso di pensare ad Andrea Pecchia in casa Virtus. Come riportato da SB Daily infatti, i bianconeri non avrebbero ancora interrotto i contatti con il giocatore di Cantù. Le parti non avrebbero però ancora realmente intavolato una trattativa, vista l’idea del club canturino di non privarsi del giocatore. Pecchia infatti in maglia lombarda sta trovando parecchio spazio, giocando quasi 21′ ad incontro. Cantù non vorrebbe infatti privarsi di un giocatore chiave per le rotazioni anche di fronte ad un congruo buyout da parte dei felsinei.