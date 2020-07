Virtus – Ronci: “Massimo rispetto per tutte, nessun commento sul girone”

Lo scorso fine settimana si è visto in scena a Barcellona l’estrazione dei giorni di Eurocup per la prossima stagione. Un sorteggio che ha visto la Virtus pescata in un girone molto impegnativo insieme a Lokomotiv Kuban, Andorra, Lietkabelis, As Monaco e Anversa. Tra gli addetti ai lavori si è indicato questo, il gruppo c, insieme al gruppo a (quello in cui giocherà Venezia) come uno i due gironi di ferro della coppa.

Richiesto di un commento sul sorteggio, il direttore generale della Virtus, Paolo Ronci, non si è sbilanciato sugli avversari di Regular Season: “Virtus Segafredo Bologna ha massimo rispetto della competizione e di tutte le squadre partecipanti, per cui non ci sono commenti particolari sul girone. Ci auguriamo, e lo auguriamo a tutti, che si possa giocare un basket di alto livello e con i fans a riempire le arene”.