E’ di nuovo tempo di Eurocup per la squadra allenata da Sasha Djordjevic.

A tre giorni dalla vittoria contro Varese, la Virtus domani pomeriggio sarà impegnata contro Patrasso (squadra già incontrata lo scorso anno in Champions League) alle 18.30 ora italiana (19.30 in Grecia), per il quarto turno di Eurocup.

La partita sarà possibile vederla su Eurosport Player oppure ascoltarla su Radio Bologna Uno.