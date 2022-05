Virtus-Bursaspor, dove vederla e ascoltarla

Le coordinate per seguire la partita

Tutto esaurito stasera alla Segafredo Arena dove la Virtus si gioca la finale di Eurocup che vale sia per il secondo trofeo continentale per importanza sia per l'accesso all'Eurolega.

Di fronte i turchi del Bursaspor che hanno eliminato Partizan, Lubiana e Andorra. Per chi non fosse riuscito a trovare un tagliando alla Segafredo Arena potrà seguire il match in tv o in radio. Palla a due alle 20.30 con diretta su Sky Sport, mentre in streaming la piattaforma Eleven Sports detiene i diritti. In radio diretta su Radio Nettuno Bologna Uno con cronaca di Dario Ronzulli.