Intervista al Mitico Villa sul Resto del Carlino sul nuovo Bologna di Sinisa Mihajlovic. Squadra più equilibrata e accorta e che per il momento cerca di prendere meno gol. Villa è soddisfatto: "Sinisa ci ha messo un po' a trovare la quadra - le sue parole - Il Bologna è più solido e concreto e i punti raccolti non sono casuali. Serve mettersi d'accordo, prima non andava bene il Bologna che prendeva un sacco di gol, oggi non va bene perché è troppo coperto...".